Nieuczciwa konkurencja

Z tego szkolenia dowiesz się:

- jakie akty regulują kwestie ochrony konkurencji,

- co to jest czyn nieuczciwej konkurencji,

- czym cechuje się nieuczciwa reklama,

- co to jest reklama wprowadzająca w błąd,

- jakie roszczenia przysługują pokrzywdzonemu przedsiębiorcy,

- jaka jest publicznoprawna ochrona konkurencji.